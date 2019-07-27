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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu'da elektrik direğinde yangın

Ordu'da elektrik direğinde yangın

- - Yangın çıkan elektrik direğinin detay görüntüleriORDU (AA) - Ordu 'nun Akkuş ilçesinde bir elektrik direğinde çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde yangın meydana geldi.Elektrik tellerinin şase yapması sonucu kısa sürede büyüyen yangın üzerine mahalle elektriği kesildi.Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.Öte yandan, yangınla birlikte çıkan kıvılcım paniğe yol açarken, olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elektrik Direği Cep Telefonu 

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