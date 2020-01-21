Ordu'da domuz gribi şüphesiyle ölüm

- Ordu'da 1 kişi domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybetti.Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulduğu öğrenilen Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti.
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