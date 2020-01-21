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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Ordu'da domuz gribi şüphesiyle ölüm

Ordu'da domuz gribi şüphesiyle ölüm

hastaneden görüntü

Domuz Gribi Hastane Doğum Günü Doğum Günü Pastası 

-detaylar
-fotoğraf

( ORDU )- 10 gün önce doğum günü kutlamıştı ORDU

- Ordu'da 1 kişi domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybetti.Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulduğu öğrenilen Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti.
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