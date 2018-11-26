Ordu’da doğalgaz yayılıyor

-Engin Tekintaş

-Yaşar Arslan

-Tören ve detaylar



( ORDU )- Altınordu ilçesinin En büyük mahallelerinden biri olan Efirli bölgesine doğalgaz verilmesine başlandı ORDU



- Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi doğal gaza kavuştu. Kumbaşı Mahallesi pazar yerinde gerçekleştirilen “Kumbaşı Mahallesi Doğal Gaz Dağıtım Projesi” hizmete alma töreninde konuşan Başkan Engin Tekintaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumbaşı Mahallesi’nde içme suyu ve yağmur suyu sorunlarının giderildiğini ifade ederek, “Kumbaşı Mahallemizde konforu artıracak doğal gaz yatırımı hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kumbaşı Mahallesi'nin sorunlarının çözümü için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Tekintaş, “Kumbaşı Mahallemiz, hava kalitesi, ulaşım kolaylığı, çevre yoluna yakınlığı sayesinde Efirli ile birlikte büyük gelecek vaat eden özel alanların başında geliyor. Kumbaşı Mahallemizin en büyük sorunu içme suyu kalitesi ve yağmur suyuydu. Her iki noktada da çözümler üretilerek ana hatlarda bakslarla, ara hatlarda bağlantılarla birlikte yağmur suyu problemini yüzde 90 oranında çözdük. Modern düzeydeki arıtma sistemleri ile içme suyu kalitesini artırarak vatandaşlarımızı musluktan su içilebilecek noktaya taşıdık. 2008 yılında Aksa Enerji tarafından Ordu’da başlatılan doğalgaz seferberliği ile bir uçtan bir uca doğalgaz kullanılır hale geldik. Kumbaşı Mahallemizde de hayata geçirilen projeyle doğalgazı getirdik. Aksa Enerji tarafından Ordumuza 107 milyonluk yatırım yapılarak Fatsa’nın yüzde 65’i, Ünye’nin yüzde 45’i, Altınordu’nun ise yüzde 90’ından fazlasına doğalgaz götürdük. Altınordu’da 90 bin, il genelinde 120 bin abonenin doğalgaz kullanımına ulaşmasını amaçlıyoruz. Kumbaşı Mahallemizde konforu artıracak bu proje ile hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Ordu’da hava kalitesi düzeldi” Ordu’nun son 10 yılda önemli bir büyüme gösterdiğini belirten Aksa Doğalğaz Grup Başkanı Yaşar Arslan da, “Ülkemizde 2003 yılı öncesine kadar 6 şehirde doğal gaz vardı. Bugün itibari ile 81 ilde de doğal gaz kullanılır hale gelecek. 2008’de Orduda başlattığımız doğalgaz serüveni bugün Altınordu’nun en uç noktalarına kadar ulaştı. Ordu’da 10 yıl içerisinde 120 bin civarında konuta doğalgaz ulaştırdık ve 80 bine yakında doğalgaz kullanıcısı var. Doğalgaz kullanımının ardından Ordu’da hava kalitesinin de düzeldiği görülüyor. Ekonomik yönden de kullanıcılara büyük rahatlık sağlanacak. Bu yıl Ordu’da 20 milyon liralık yatırım yaptık, önümüzdeki yıl da çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Kumbaşı Mahallesi Muhtarı Nevin Gül ise, “Mahallemizin alt yapı ve üst yapı konusunda birçok sorunu vardı ve sorunlarımızı çözmeye başladık. Yağmur ve içme suyu sorunlarının çözümünün ardından mahallemizin doğalgaz sorunu da çözüldü. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen 'Kumbaşı Mahallesi Doğal Gaz Dağıtım Projesi' ile mahallemizin en önemli sorunlarından birisini daha çözüme kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

