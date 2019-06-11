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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı Video

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı Video

alevli görüntüler

Doğalgaz Jandarma İş Makinesi Doğalgaz Borusu Doğalgaz Hattı 

-Detay görüntüler
-Vatandaşlar ile röp
-Olay yerinden farklı plan detaylar

( ORDU )- Çalışma esnasında delinen doğal gaz borusundan çıkan gaz yangına dönüştü ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde çalışma esnasında doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Akçatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede patlayan su borusunu tamir etmeye çalışan OSKİ ekipleri, iş makinesi ile çalıştıkları esnada yer altından geçen doğalgaz borusu delindi. Yayılan gazın alev almasının ardından patlama meydana geldi. Çıkan yangında, evinin iskelesinde oturan Necat Pala (78) ile eşi Ayşe (74) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılırken, bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ve AKSA doğal gaz ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürülürken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek kontrol altına aldı. Bir evde de maddi hasarın oluştuğu bölgede ekiplerin çalışması sürerken, jandarma konuyla alakalı tahkikat başlattı.
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