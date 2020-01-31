Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ordu'da doğalgaz ana hattında patlama

Ordu'da doğalgaz ana hattında patlama

Patama sonucu çıkan yangın

Acil Servis Doğalgaz 112 Acil Servis Boru Hattı Şebeke Hattı 

-Olay yerinden görüntüler
-Toplanan kalabalıktan detaylar

( ORDU -TOPLU)- Ünye ilçesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı ORDU

- Ordu’nun Ünye ilçesinde doğal gaz ana boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.İlçeye bağlı Yaz Konağı Mahallesi’nde bulunan doğal gaz ana şebeke hattında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sonrası etrafa saçılan gazın da etkisiyle yangın çıktı. Şehir merkezinden de görülen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ekipleri ilgililer sevk edildi. Gaz sıkışmasından dolayı çıktığı düşünülen patlama nedeniyle vanalar kapatılırken, Samsun’dan uzman bir ekibin olay yerine intikal etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Paniğe neden olan ve etkisi devam ettiren yangın sonucu, çevredeki binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Patlamanın nedeni araştırılırken, müdahaleler ise sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı