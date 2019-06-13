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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Ordu’da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Vatandaşların çocuğa müdahale etmesi

( ORDU ) ORDU

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Hastane Tahkikat Polis Ekipleri 


- Ordu’nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk tedavi altına alındı. Olay, Akyazı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek onu sudan çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 10 yaşlarındaki çocuğun tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla alakalı tahkikat başlattı.
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