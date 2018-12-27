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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması

Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması

- Zanlıların adliyeye sevkinden detaylar - Adliyeden geörüntüler - Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildiORDU (AA) - Ordu 'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Kalaf'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine getirildi.
Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik Önlemi Trol 

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