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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ordu’da çöplükte parçalanmış ceset bulundu

Ordu’da çöplükte parçalanmış ceset bulundu

Olay yerinden detaylar

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Cinayet 

-Kamyondan ve çöplerdeki aramalardan detaylar
-Kamyonda bulunan ikinci bacağın torbaya konulmasından detaylar
-Araştırmalardan ve çevreden detay görüntüler

( ORDU )- Ordu’daki çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedine ulaşıldı- Polis ekipleri, çöp kamyonunu boşaltarak cesedin parçalarını arıyor ORDU

- Ordu’daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olay, Karapınar Mahallesi’ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınordu ilçesinden çöpleri toplayan kamyonun içinden çöplerin boşaltıldığı esnada insan bacağına rastlandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonda geniş çaplı çalışma başlattı. Kamyondaki çöplerin boşaltılmasının ardından aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bir bacağa ve bir kafaya da rastladı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, cesedin diğer parçaları olan iki kol ve gövdeyi bulmak için çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde cesedin genç bir erkeğe ait olduğunu belirlerken, olayın cinayet olup olmadığı da araştırılıyor.
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