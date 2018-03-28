Ordu’da çocuk parklarına kamera konuluyor

-Park kameralarının izlendiği merkez

-Kamera görüntüleri

-Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın açıklaması

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( ORDU - ÖZEL)- Altınordu Belediyesinden İhlas Medya’ya teşekkür- Altınordu Belediyesi ilçe merkezinde bulunan çocuk parklarına IP kamera sistemi ile 24 saat koruma altına alarak daha güvenilir bir hale getirmeye başladı- Altınordu Belediye başkanı Engin Tekintaş: “Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu, çok şikayet vardı. Şu anda 15’i aşkın parka kamera koyup 24 saat izliyoruz”- “Çocuk parklarına kamera konulmasının Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim” ORDU



- İhlas Medya kuruluşları olan Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı’nın



“Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısına Ordu’nun Altınordu Belediyesinden destek geldi. Altınordu Belediyesi ilçe merkezinde bulunan çocuk parklarına IP kamera sistemi ile 24 saat koruma altına alarak daha güvenilir bir hale getirmeye başladı.

Altınordu Belediyesi, vatandaşların huzur içinde parklardan yararlanmalarını sağlamak amacı ile ilçenin en büyük parklarını güvenlik kameraları ile takip ediyor. Altınordu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en büyük parkları IP kamera sistemi ile 24 saat kayıt altına alınıyor. Vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve gelebilecek olumsuz olayların önlenmesi aşamasında büyük katkı sağlayacak kameralar, fiberoptik altyapı ile Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat takip ediliyor. Zaman zaman baş gösteren şikayet konularına anında müdahale olanağı verecek olan IP kamera sistemi, geriye dönük 1 aylık kayıtlar da alacak. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çocuk parklarına kamera konulması konusunda bir kampanya başlatan İhlas Medya’ya teşekkür etti. İhlas Medya grubunun bu konuyu gündeme taşımasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Tekintaş, göreve geldiklerinde çocuk parklarının güvenliği konusunda vatandaşlardan çok talepler aldıklarını belirterek, “Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu, şikayetler artıyordu. Aileler çocuklarının güven altında olmadığını, orada kötü niyetli insanların dolaşarak çocuklara zararlar vermeye çalıştığını, çocuk istismarından kavga gürültüye, uyuşturucu ve benzeri suçlarla ilgili çok şikayetler vardı. Şu ana kadar 15’i aşkın parka kamera koyduk. Yapmaya devam ediyoruz ve yaptığımız her park projesinde kamera mutlaka olacaktır. Güzel bir dönüş var, velilerden, halkımızdan teşekkür alıyoruz. Bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Vatandaşlar ve çocuklarda Altınordu Belediyesinin çocuk parklarına kamera konulması uygulamasını desteklediklerini belirttiler. (MAK-SLH-

