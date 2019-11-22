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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ordu’da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

Ordu’da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

yanan ev iç detay

Yaşlı Kadın Trol 

-yanan ev dış detay
-yaşlı kadın yanan eşyaları karıştırması detay
-vatandaş ve ev sahipleri röportaj

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı. İlçenin Özlükent Mahallesi'nde Hasan Akdemir'e ait evde çıkan yangında can kaybının olmaması ise teselli sebebi oldu. Çevredekilerin yangını haber vermesiyle itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Evle beraber tüm eşyalarının da yandığını dile getiren Anne Ulviye Akdemir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Koşulara gidiyorduk. Evden çıkan dumanları gördük. Evimiz bir anda alevin içinde kaldı. Yangından hiçbir şeyimizi kurtaramadık" dedi.

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