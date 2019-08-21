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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu’da bir esnaf, iş yerinde kafasına sıkarak intihar etti

Ordu’da bir esnaf, iş yerinde kafasına sıkarak intihar etti

Hastane bahçesinden detaylar

Polis Tahkikat Polis Ekipleri 

-Ordu Devlet Hastanesi' acil detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir kişi, silahla başına sıkarak intihar etti. Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere Koray Kır isimli esnaf, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başına silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bilgi verildi.
Yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi alınan evli ve 2 çocuk babası Kır, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şahsın iş yerinde inceleme başlatırken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.
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