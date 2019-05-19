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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ordu’da Aybastı ilçesinde heyelandan etkilenen vatandaşlar için seferberlik...Heyelan bölgesi havadan görüntülendi Haberi

Ordu’da Aybastı ilçesinde heyelandan etkilenen vatandaşlar için seferberlik...Heyelan bölgesi havadan görüntülendi Haberi

Yapılan çalışmalardan detaylar

Psikolog Sahur Gesi 

-İftara gelen vatandaşlardan detay
-Vatandaşlarla röp.
-Görevlendirilen psikologların vatandaşlarla konuşması
-Heyelan alanından detaylar (Drone)
--arşiv görüntüler-
-drone
-olay yerinden detaylar ve ekiplerin faaliyetleri

( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla Aybastı ilçesinde heyelandan etkilenen vatandaşların sıkıntılarının ortadan kaldırılması için tüm imkânlar seferber edildi ORDU

- Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan afetinden etkilenen vatandaşlar için Ordu Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla heyelan bölgesindeki vatandaşların her türlü ihtiyacı gideriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen ve 22 bina ile 1 caminin yıkıldığı heyelandan etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ekipleri bölgeye gönderdi. Sağlık Mahallesi'ne adeta üs kuran Büyükşehir ekipleri vatandaşların yeme-içme, barınma, ev eşyalarının nakli ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için sıkı bir çalışma yürütüyor. Heyelandan etkilenen vatandaşların iftar ve sahur yemek ihtiyaçları Büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olunurken, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 2 psikolog heyelan mağduru vatandaşların her an yanında bulunuyor. Vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “Bu kadar beklemiyorduk. Her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.
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