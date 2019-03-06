Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Ordu’da asırlık cami restore ediliyor Video

- Ordu’da asırlık cami restore ediliyor Video

Cami ve restorasyondan detaylar

( ORDU ) ORDU

Restorasyon Minber 


- Ordu’nun Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde bulunan tarihi ‘Merkez Camisi’nde restorasyon çalışmaları başladı.
1890-1900 yıllarında Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde kesme taştan iki katlı olarak yapımı gerçekleştirilen ‘Merkez Camisi’nde restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında tarihi caminin iç ve dış kısımlarında orijinaline uygun olarak onarım yapılacak. Proje doğrultusunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Büyükşehir Belediyesi olarak mümkün olduğunca ilimizde bulunan tarihi çeşme, köprü, cami gibi eserleri onararak geleceğe kazandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde bulunan ve 1890-1900 yıllarında yapımı gerçekleştirilen ‘Merkez Camisi’nde restorasyon çalışmalarına başladıklarını kaydeden Tekintaş, “Caminin betonarme minaresinde bozulan sıvalar yenilenerek minarenin kaidesi tarihi camiye uygun olarak taş kaplama yapılacak. Tüm cephelerinde mazgal şeklinde toplam 18 adet pencere bulunan caminin duvarlarında ortaya çıkan çatlaklar onarılarak derzler yenilenecek” dedi.
Çevre düzenlenmelerinin ardından restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirten Başkan Tekintaş, “Ahşap minbere sahip olan caminin giriş kısmında bulunan son cemaat bölümünde betonarme olarak yapılmış olan asma kat yıkılarak giriş kısmındaki kemerlerin orijinal görünümüne dönmesi sağlanacak. İç kısmında betonarme yapılan mahfil kat sökülerek aslına uygun olarak ahşap mahfil kat yapılacak. Çevre düzenlemeleri ile birlikte Merkez Camisinde şadırvanında yenilenmesiyle restorasyon çalışmaları tamamlanacak” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede AğırladıCumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede Ağırladı
Vanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılarVanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılar
Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin Partneri BulunduAna Tanrıça Kibele Heykeli’nin Partneri Bulundu
Konservatuvar Öğrencilerinden Muhteşem Yılsonu GösterisiKonservatuvar Öğrencilerinden Muhteşem Yılsonu Gösterisi
Tarihi Mezar Taşları Ayağa KaldırılıyorTarihi Mezar Taşları Ayağa Kaldırılıyor
Sanat Okulundan Atıldı, Bugün Usta Olarak Ders VeriyorSanat Okulundan Atıldı, Bugün Usta Olarak Ders Veriyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı