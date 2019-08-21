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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Hastane acil girişinden detaylar

Kan Davası Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis Polis Ekipleri Arazi Tartışması 

-Yaralıların taşınması
-Bir yaralının kan davası oldu diye bağırması

( ORDU ) - 2 grup arasında arazi yüzünden çıkan kavganın büyümesi sonucu 4 kişi tüfekle vurularak yaralandı ORDU

- Ordu’nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, C.Ç., F.Ç., C.Ç. ve G.A. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan C.Ç., F.Ç. ve C.Ç. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine getirilirken G.A. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sedye ile taşınan yaralılardan 1'isinin ‘bu iş kan davası meselesi oldu’ demesi ise dikkat çekti. Yaralılar hastanelere yoğun güvenlik önlemi altında getirilirken özel harekat polis ekipleri de tedbir amaçlı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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