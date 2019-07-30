Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı
- - Gencin düşmesini görüntüleyen kamera kaydı - Hastane önü detayları - Olay yerinden görüntü - Görüntüyü kaydeden kişi ile röportaj - Fatsa ilçesinde bir kişinin, yapımı devam eden meydan inşaatında açık bırakılan boşluğa düşme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildiORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde, 19 yaşındaki bir gencin yapımı devam eden meydan inşaatında açık bırakılan 5 metrelik boşluğa düşme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Aygün, koşarak yolun karşısına geçmek isterken yapımı devam eden Cumhuriyet Meydanı'nda otopark girişindeki 5 metrelik boşluğa düştü.Aygün'ün boşluğa düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Aygün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, buradaki tedavisinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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