Ordu Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Süper Lige yükseldi

-Madalya töreni



ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Judo Takımı, Spor Toto Judo Süper Lig'e yükseldi. Antalya’da 22-23 Aralık tarihlerinde düzenlenen Terfi Müsabakaları'nda Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Judo Takımı, Antalya ekibinin ardından ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Judo Federasyonu 2018 Erkekler Spor Toto Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nda Antalya Prens GSK, Ordu BBSK, Tekirdağ Süleymanpaşa GSK ve Konya BBSK Kulüpleri madalya kazanarak 2019 Spor Toto Süper Lig’de yarışmaya hak kazandılar. Antalya Spor Salonunda, 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla yapılan karşılaşmalarda kadınlarda Karşıyaka Belediyespor Kulübü ve erkeklerde Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Judo Takımı, Antalya Prens Spor Kulübü’ne 3-2 mağlup olarak ikincilik kupasını aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada alınan başarının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye 2.si olan Ordu Büyükşehir Spor Kulübümüzün Judo Takımı artık Süper Lig’de mücadele edecek. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Terfi müsabakalarında sıralama şöyle oluştu: 1. Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü 2. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü 4. Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü

