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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ordu Büyükşehir Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı

Sağlık taramasından detaylar

( ORDU ) ORDU

Leman Sağlık Taraması Zabıta 


- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 1450 personele sağlık taraması yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, personelin sağlığının kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.
İş Kanunu'na göre sağlık taramasının yasal bir zorunluluk olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “Sağlık, yaşamımızın temel taşını oluşturuyor. Çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızdan biri olan sağlık taraması ile personelimizin ücretsiz olarak bu imkândan faydalanmasını sağladık. Bu kapsamda 1450 personelimize solunum fonksiyon, kalp, akciğer, odyometri testileri ile kan ve idrar tahlili yapıldı. Bundan sonrasında elde edilen bulgular doğrultusunda hareket edilecek. Sağlıkla ilgili bir sorunu olanlar varsa tespit edilip tedavi süreçleri başlatılacak. Bu tür taramalar bundan sonrasında da belirli aralıkla devam edecek” dedi.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre belediyelerin ulaşım, çevre, itfaiye ve fen işlerinde çalışan dış saha elemanlarının her yıl, parklar ve yeşil alanlar ile zabıta da çalışanların üç yılda bir, belediye içerisinde çalışan büro görevlilerinin ise beş yılda bir sağlık taraması yaptırması gerekiyor.
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