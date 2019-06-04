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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Operasyondaki Mehmetçikler Ramazan bayramını kutladı İzle

Operasyondaki Mehmetçikler Ramazan bayramını kutladı İzle

-KATO DAĞI

Kitap Okuma Diyalog Satranç Terör Örgütü Öğrenciler 

--DEV TÜRK BAYRAKLI MESAJ
--KOMANDI ANDI
--BAYRAM MESAJI
--MEHMETÇİK KARLAR İÇİNDEKİ FAALİYETİ
--YEMEKHANEDE KONUŞMALAR
--KİTAP OKUMA TELEVİZYON İZLEME VE OYUNLAR OYNAMA GÖRÜNTÜLERİ
--GENEL VE DETAYLAR

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı’ndan operasyonlarına devam eden Mehmetçikler, açtıkları dev Türk bayrağı ile tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutladı Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı’nda vatan nöbeti tutan Mehmetçik tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bölücü terör örgütü PKK’nın yıllarca girilemez dedikleri ve ikinci Kandil olarak adlandırdıkları Kato Dağı’nda artık dev Türk bayrağı açan Mehmetçikler sevdiklerine mesaj gönderdi. Kahraman Mehmetçikler, sevdikleri ve tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Öğrencilerin mektuplarını okuyup cevap yazıyorlar Operasyondan dönen Mehmetçikler, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin göndermiş oldukları mektupları okuyup boş vakitlerinde mektuplara karşılık vererek duygu ve düşüncelerini minik öğrencilere iletiyor. Aynı ortamda sürekli kalan askerler moral motivasyonu yüksek tutmak için satranç ve tavla gibi oyununu oynayıp kitap okumayı da ihmal etmiyor. Kato üs bölgesinden tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Mehmetçiklerden Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Demir, “Kato Dağı’ndan aileme tüm sevdiklerime selam yolluyorum. Buradan herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
Jandarma Uzman Çavuş Resul Güngör ise, “Kato Dağı üs bölgesinde boş vakitlerimizde bu şekilde kitap okuyarak, oyunlar oynayarak, birbirimizle sohbet ederek değerlendiriyoruz. Kendi şartlarımızla nasıl daha ileri gidebiliriz, nasıl daha iyi şartlar altında görev yapabiliriz, diyaloglar şeklinde kendimizi geliştirerek ilerlemeye devam ediyoruz. Öğrencilerden gelen mektupları tek tek okuyoruz, duygulanıyoruz. Bizleri çok mutlu ediyorlar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizleri unutmuyorlar bunları bildikçe görevimizi en güzel şekilde yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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