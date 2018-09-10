Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Operasyona giden zırhlı araç kaza yaptı: 6 polis yaralandı

- Operasyona giden zırhlı araç kaza yaptı: 6 polis yaralandı

Helikopterden yaralıların alınışı

Polis Aracı Zırhlı Araç Polis Özel Harekat Harekat Polisi Özel Harekat Polisleri 

-Yaralıların ambulansa sevk edilişi
-Koşan askerler
-Hastaneye giren ambulanslar
-Genel ve detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Hasankeyf ilçesinde operasyona giden zırhlı polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı. Kaza, saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyona giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı. Kazanın ardından bölgeye helikopter sevk edildi. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün 07.45 sıralarında Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir” denildi. (MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı