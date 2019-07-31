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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Operasyon sonrası komşusunu 'ismimizi verdin' deyip kurşun yağmuruna tuttular Haberi

Operasyon sonrası komşusunu 'ismimizi verdin' deyip kurşun yağmuruna tuttular Haberi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Uyuşturucu Operasyonu Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı 

-Polisten görüntü
-Boş kovan görüntü
-Olay yeri girilmez şeridinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, dün gece yapılan uyuşturucu operasyonunda evlerine operasyon düzenlenen şahıslar ‘ismimizi verdin' diyerek komşusunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 286. sokakta meydana geldi. İddiaya göre dün gece C.A. ve F.A.’nın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyon sonrası C.A. ve F.A., komşularının kendilerini şikayet ettiğini söyleyerek Yusuf Ö.'ye evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silah seslerini duyan Yusuf. Ö.’nün annesi koşarak dışarıya çıktığında oğlunun kanlar içerisinde yerde olduğunu ve saldırı esnasında C.A ve F.A’nın sokakta koşarak kaçtığını söyledi.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi ve çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı. (MB-YRT
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