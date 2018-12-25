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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Operasyon Korkusu Teröristlere Hendek Kazdırıyor

- Operasyon Korkusu Teröristlere Hendek Kazdırıyor

Görüntü: iş makinesinin hendek açma çalışmaları, iş makinesinin yanındaki teröristler, detaylar

( CERABLUS -ÖZEL) - Operasyon korkusu teröristlere hendek kazdırıyor CERABLUS

İş Makinesi Gesi Teröristler Fırtına Obüsü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç'e yönelik askeri sevkiyatlarını arttırmasının ardından teröristler Fırat'ın doğusunda iş makineleri ile hendek kazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç sınırına askeri sevkiyatlarının hız vermesinin ardından Fırat'ın doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. Bölgeye yönelik fırtına obüsü, tank, topçu bataryaları ve mühimmat sevkiyatı yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgedeki ÖSO birlikleri de olası bir operasyona karşı hazırlıklarını tamamladı. Her geçen gün güvenlik çemberini daraltan ÖSO, Münbiç sınırına siperler kazarak hazır bir şekilde bekliyor. Operasyon öncesi Amerika’nın desteğini kaybeden ve bölgede adeta yalnız kalan PKK/PYD’li teröristler ise hendek kazıyor. Son günlerde hendek kazmayı hızlandıran teröristlerin Münbiç’e bağlı Dedat bölgesinde iş makinaları ile hendek ve siper kazdığı görüldü.
Kameralara yansıyan bu anlarda iş makinaların hendek kazarken teröristlerin ise iş makinalarının etrafında toplandığı görülüyor.
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