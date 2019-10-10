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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

Patlama seslerinden görüntü

-Gece görüntüsü
-Silah seslerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin'in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor. Operasyon gece saatlerine kadar aralıksız devam ederken patlama ve silah sesleri Nusaybin ilçesine kadar ulaştı.
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