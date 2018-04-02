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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Operasyon bölgesinde bulunan sarkıtlar büyüledi - HAKKARİ

Operasyon bölgesinde bulunan sarkıtlar büyüledi - HAKKARİ

- Sarkıkların bulunduğu Balkaya dağlarının drone görüntüleriOperasyon bölgesinde bulunan sarkıtlar büyüledi - Hakkari 'nin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda Balkaya Dağları'ndaki bir mağarada bulunan metrelerce yükseklikteki sarkıtlar, hayranlık uyandırdıHAKKARİ (AA) - Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında bir mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar bulundu.Alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.Bu kapsamda Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda güvenlik güçleri, bir mağarada arama tarama faaliyeti yürüttü. Mehmetçik, söz konusu mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar buldu.Mağaraların tavanından aşağıya doğru farklı şekillerde oluşan sarkıtlar görenleri büyüledi.

Güvenlik Güçleri Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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