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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Operasyon anı polis kamerasında - BURSA Haberi

Operasyon anı polis kamerasında - BURSA Haberi

- Polislerin aracı takip etmesi - Aracı durduran polislerin şüphelileri yakalamaları - Narkotik köpeğinin uyuşturucuları bulması - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiOperasyon anı polis kamerasında - Bursa 'da otomobilde yapılan aramada 550 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı - Aracın durdurulması, uyuşturucunun bulunması ve şüphelilerin gözatına alınması polis kamerasına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da otomobilde yapılan aramada 550 gram metamfetamin ele geçirildi, operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K. ve H.Ş'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceğini belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait otomobili takibe aldı.Zanlıları uzun süre takip eden polis, Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Mahallesi'nde otomobili, ekip aracıyla önünü keserek durdurdu.E.K. ve H.Ş'yi etkisiz hale getiren ekipler, otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği "Rona" ile arama yaptı.Rona'nın tepki vermesi üzerine inceleme yapan ekipler, bagajın alt kısmına zulalanmış 550 gram metemfetamin buldu.Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.Öte yandan, ekipler, Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Deniz Otobüsü Terminali'nde durumundan şüphelendikleri M.A.M'yi durdurdu.Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

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