- Operasyon anı kamerada -Tırdaki yangın tüpünün içinde uyuşturucu ele geçirildi İzle

- Tekirdağ’da yapılan operasyonda durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yangın tüpleri içerisinde 10 kilo eroin paketler halinde 9 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre yurt dışından ülkeye giriş yapan bir tırda uyuşturucu madde bulunabileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ KOM ekipleri tırı TEM otoyolunda durdurdu. Tırda yapılan aramada yangın tüpleri içerisine zulalanmış 10 kilogram eroin, 8 paket halinde 9 kilogram kokain, 1 adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan Tekirdağ polisi olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından an be an kaydedildi. (SŞ-