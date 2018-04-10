- OPEC Genel Sekreteri Barkindo, ”Azerbaycan Viyana’daki Görüşmelerde Kritik Rol Oynadı”



- OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, ”Azerbaycan Viyana’daki görüşmelerde kritik rol oynadı” dedi.

OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo Azerbaycan ziyareti sırasında yerel televizyonun sorularını yanıtladı. OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo,”OPEC’le Azerbaycan’ın uzun süredir bağlantıları var. OPEC’le birlikte işbirliği yapmaları için, 90’nıncı yıllarda biz OPEC’e üye olmayan ülkelere ulaşmaya çalıştığımızdan beri. Azerbaycan, 2016 Aralık’ta OPEC ve OPEC’e üye olmayanlar arasında işbirliği deklarasyonun sağlanmasında, bu dönüm noktası kararına ulaşmasında kritik rol oynadı” diye konuştu.

Barkindo,”Yedi yıldır çalıştığımız bu pazarda istikrarı geri alabileceğiz. OPEC, her zaman istikrarsızlık konusundaki öncelikli rolüne odaklanmaktaydı, ancak şimdi sürdürülebilir istikrarı izlemek için üretici ülkelerle birlikte hareket ediyor ve bu olayın petrol piyasasının döngüsel niteliğinden kaçınmasını sağlıyoruz. Bu talebi karşılamak için şimdi ve gelecekte birlikte üretebileceğimiz herkese ihtiyacımız var. Bunu yapmak için ihtiyacımız var istikrarı ister istemez istikrarlı tüketiciler de istikrar sağlar ve bu üreten ülkelerin işbirliği yapmaya çalıştığını beyan etmelerini sağlamak için işbirliği yapıyoruz ve şu anda bu ortaklığı nasıl sürdürdüğümüz konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Petrol piyasası normalde, arz ve talep güçleri ve bazı diğer yabancı etkenler tarafından şekillenir ve bu nedenle belirli ülkeler ile ilgili değildir. Petrol fiyatları her zaman olmuştur ve piyasa da arz ve talep işlevine devam edecektir. Günün sonunda piyasadaki petrolün değerini belirleniyor. Ya da biz üreticiler olarak bu sorumluluğu paylaştığımızdan emin olabiliriz. Sadece kendimizi değil, aynı zamanda tüketicilerin, petrol fiyatlarında, piyasada talep edilenlere zamanında ve düzenli bir şekilde yanıt vermesini sağlayarak, petrol fiyatlarında artış oluşturmayacağımızdan emin olmalarını sağlamaktır” dedi.



