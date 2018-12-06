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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- OPEC 175. Olağan Toplantısı Başladı

- OPEC 175. Olağan Toplantısı Başladı

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( VİYANA ) - OPEC 175. olağan toplantısı başladı VİYANA

Petrol Fiyatları Toplantı Müzakere Petrol Başkent 


- Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği’nin (OPEC) 175. olağan toplantısı, petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin üretim kısıntısını müzakere etmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplandı. OPEC'in Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan genel merkezinde, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 175’inci olağan toplantısı başladı.
Toplantıda, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, üretimlerini günlük 1-1,5 milyon varil düzeyinde azaltma kararı alması bekleniyor. Rusya’nın petrol üretimini kısmasının diğer ülkelere kıyasla daha zor olduğunu vurgulayan Rus Enerji Bakanı Alexander Novak, "Rusya’nın, soğuk hava koşulları nedeniyle kış aylarında petrol üretimini kısması diğer ülkelere kıyasla daha zor" ifadelerini kullandı. Novak, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Viyana’daki toplantı öncesinde Twitter üzerinden "petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi" çağrısına karşılık "Müzakereler piyasa koşulları doğrultusunda yapılıyor. Görüşmeler Twitter üzerinden yapılan siyasi açıklamalarla yönlendirilemez" şeklinde konuştu.

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