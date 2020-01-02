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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Önüne ne çıktıysa çarptı

Önüne ne çıktıysa çarptı

-kza mobese kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) -- Afyonkarahisar’da ilginç kaza görüntüleri mobese kameralarına yansıdı AFYON KARAHİSAR

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- Afyonkarahisar’da mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde bir otomobilin caddede sağlı sollu park halindeki bulunan araçlara vurarak daha sonra ağaca çarpması dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Aralık ayında Türkiye genelinde mobese kameralarına yansıyan ilginç kaza görüntüleri yayınlandı. Afyonkarahisar’da iki maddi hasarlı kazanın yansıdığı görüntülerde, ilk olarak direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü hızını alamayarak önce caddenin sağında park halinde bulunan araçlara çarptı. Ardından çarpmanın etkisiyle caddenin sol tarafında bulunan araca da vuran sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarparak durabildi. Bir başka mobese kamerasına yansıyan kazada ise kavşağa hızla giren otomobil sürücüsü, ilk önce kavşakta bulunan araca, daha sonra hızını alamayarak başka bir araca arkadan çarptığı görülüyor. (HK-Y)
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