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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Önündeki aracı sollamak istedi, kontrolden çıkıp seyir halindeki motosiklete vurdu...Kaza anı kamerada İzle

Önündeki aracı sollamak istedi, kontrolden çıkıp seyir halindeki motosiklete vurdu...Kaza anı kamerada İzle

-araç kamerası-

Araç Kamerası Trafik Kazası Dikkatsiz Sürücü Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-kaza anı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yaşanan inanılmaz trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi.İlginç kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İzmir yolunda akan trafikte sol şeritte seyir halinde giden motosiklet sürücüsüne, sağ şeritte giden dikkatsiz sürücünün sollama yaparken çarpmasıyla kaza yaşanıyor.Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.
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