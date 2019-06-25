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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Önündeki araca çarpan sürücü armut bahçesine uçtu

Önündeki araca çarpan sürücü armut bahçesine uçtu

Olay yerinden detay

Yaşlı Kadın 

-Kadının dua etmesi
-Yaralının çıkarılması
-Detay

( BURSA )-Olay yerindeki yaşlı kadın yaralının kurtulması için dua etti BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Drazali köyü mevkinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden gelen 16 JGA 69 plakalı halı yüklü kamyonetin sürücüsü Ali Sönmez, önünde seyreden Hasan Hüseyin Kuzey (70) idaresindeki 16 H 7730 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada Kuzey'in kullandığı araç armut bahçesine uçtu. Vatandaşların araçtan çıkardığı yaralı sürücü 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir kadının yaralı için dua ettiği görüldü.

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