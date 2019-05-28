Önünde seyreden Tır’a çarpan Tır’ın kabini koptu: 1 yaralı

-Tırlardan görüntü

-Kaza yapan Tır’In fotoları



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan başka TIR'ın kabini koptu. Kopan kabinle birlikte sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Karadeniz bağlantı yolunun sağlandığı Eskipazar Kemikli Rampaları mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Aşık İnan yönetimindeki 34 HZ 2648 plakalı TIR, önündeki Sadık Aktaş idaresindeki 78 AJ 476 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kabini koparak yola düştü. Kazada sürücü İnan yaralanarak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, vinç yardımıyla hurdaya dönen TIR kopan kabiniyle birlikte yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

