Onun tuvali motorlar İzle

--İş arkadaşlarıyla birlikte çalışırken görüntü

--Motosikletlerden görüntü

--İş arkadaşları ve Fatma Çelik ile röportaj



( İZMİR -ÖZEL-HD)- Motosikletleri sanat eserine dönüştürüyor İZMİR



- İzmirli Fatma Çelik, ‘havalı püskürtme’ olarak da bilinen ‘airbrush’ tekniği ile motosiklet ve otomobilleri sanat eserine dönüştürüyor. Çelik, tek kadın olarak çalıştığı atölyede kendisine "Fato" diyen erkek iş arkadaşları tarafından her gün çiçeklerle karşılanıyor. İzmir’de yaşayan 30 yaşındaki Fatma Çelik, işletme bölümünden mezun oldu ancak bu mesleği severek ile yapamayacağını fark etti. Resim yeteneği olan Çelik, bu yeteneğini motosiklet tutkusu ile birleştirmeye karar verince airbrush sanatçısı oldu. 3 yıldır Balçova ilçesindeki bir atölyede araçları sanat eserine dönüştüren Çelik, özellikle motosikletler üzerinde çalışıyor. Hata payı düşük olan bu işte fırça yerine ‘tabanca’ adı verilen aletle çizim yapan Çelik, tek kadın olarak çalıştığı iş yerinde iş arkadaşları ile uyum içerisinde olduğunu ve her gün çiçekle karşılandığını söyledi.



Hata payı düşük Herhangi birinden eğitim almadan bu işe giriştiğini belirten Fatma Çelik, “Zor bir başlangıçtı. En büyük destekçilerim ise Feridun Usta ve Recep Usta oldu. Onlar olmasaydı bu işi çok daha zor yapardım. Alt zemin boyası yapmayı, astar atmayı onlardan öğrendim. Airbrush, hata payı çok düşük bir alan. Oto boyası kalıcı bir boya, silemiyorsunuz. Zeminler yuvarlak, ‘kuru kalemle resim yapayım, olmadı silerim’ gibi bir durum olmadığı için zor. Ama büyük bir keyifle yapıyorum. Sevdiğim bir iş olduğu için de her türlü zorluğuna razıyım. Ailem ve çevrem ‘nasıl yapacaksın, kimden öğreneceksin, başka bir alanda işe’ başla dediler. Tabii ki sonra onlar da destek oldu ama her şey benim sabrımda bitiyordu. Kafama koydum ve işe başladım. Hala istediğim seviyede değilim ama ilerlemek ve daha güzel işler yapmak istiyorum” dedi.

İşyeri sahibi Recep Kurnaz, “Ekip olarak güzel çalışıyoruz. Müşteriler bir kadının bu işle uğraşmasını farklı bularak bize soruyor. Biz de yaptığı işleri gösteriyoruz. Onun takıldığı konularda biz yardımcı oluyoruz, bizim takıldığımız konularda o bize yardımcı oluyor” derken, Fatma Çelik’in iş arkadaşı Feridun Masat ise, “Çalışma ortamımız çok güzel. Müşteriler Fatma’nın yaptığı çalışmaları görüyor ve kendilerine de istiyorlar” diye konuştu.

Masat, Fatma Çelik’e “Fato” dediklerini söyledi.



Fatma Çelik ile işyeri komşusu olan Özkan Yıldız da, “Fatma çok güzel işler yapıyor. Gelen müşterilerimize göğsümüzü gere gere onun yaptığı çalışmaları gösteriyoruz. Benim müşterilerimin de ağzı açık kalıyor. Hepsi el emeği göz nuru” diyerek Çelik ile gurur duyduklarını ifade etti.