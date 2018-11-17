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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Onun elinde iğneler fırça, yorganlar tuval Haberi

Onun elinde iğneler fırça, yorganlar tuval Haberi

Yorgan dikiminden detaylar

Fabrika Teknoloji Sanat Eseri Naat Irak 

-Dükkan içinden detaylar
-Yorgan Ustası Engin Genç ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) - Bir zanaatın daha faili teknoloji ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de hayatı yorgan ve yastık yapmakla geçen yarım asırlık usta, zanaatının yavaş yavaş yok olmaya başladığını söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilginin artması beklenen yorgancılık sektörü aksine yok olmaya başladı.
12 yaşından beri yorgancılık mesleğiyle uğraşan 59 yaşındaki Engin Genç, mesleği babasından öğrendiğini ve son temsilcilerinin kendileri olduğunu belirtti.
Yün ve pamuk yorganların, fabrikasyon üretimin ve elyaf ürünlerin rağbet görmesinden yakınan Engin Genç, "Bizim işimiz yorgan üzerine. Yatak, yastık bu tür şeylerin imalatını yapıyoruz. Baba mesleği, babamdan öğrendim ve onun yanında yetiştim. Şimdi elyaf türü yorganlar, yastıklar çıktığı için yüne, pamuğa rağbet kalmadı. Eskiden mesela benim çıraklık dönemimde 60 yorgancı vardı, şu an 12 tane ancak varız" şeklinde konuştu.
"Talebesi olmayan bir zanaat" Yorganı ilmek ilmek dokuyan ve adeta iğne iplikle yorganı bir sanat eserine çeviren Engin usta, mesleğin inceliklerinden bahsetti. Çırak bulamamanın mesleğin yok olmasına sebep olacağını dile getiren Engin usta, "Yorganın yünü veya pamuğu makinede taranıyor sonra kumaşın üzerine itinalı bir şekilde seriyoruz. Çeviriyoruz ve eşit şekilde çubuk yardımıyla düzeltip dikim işine sonlandırıyoruz. En son yetişenler bizleriz, bizden sonra çıraklık için işi öğrenmek için talep yok. Bizden sonra kaybolacak bir meslek. En son yetişenler bizleriz" dedi.

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