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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti

Online Kandil tebriği... Başkan Poyraz Anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti

Online tebrik

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kandil Gecesi Online Kullar Kandil 


- Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantı ile tebrik etti. Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı. Okullar uzaktan eğitime geçerken, camilerde cemaatle namaza ara verildi.
Halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Bu süreçte de kutlamaya hazırlandığımız kandil gecesi için çeşitli önlemler alındı. Toplu etkinliklerin yasaklanmasının ardından, kandil tebrikleri de online hale geldi. “Görüntülü aramayla Kandil tebriği “ Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantı ile tebrik etti. Poyraz, Koronavirüs nedeniyle bu kandilde yanlarına gelemediğini, kendilerinin de mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Tüm vatandaşlara da seslenen Ahmet Poyraz, alınan önlemlere herkesin uyması gerektiğini, bu süreçte sosyal teması en aza indirgememiz gerektiğini ifade etti.

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