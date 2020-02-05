Onlarca yıllık ağaç fırtınaya dayanamadı, caddeye devrilip yolu kapattı

--Yola devrilen ağaç detay

--Fırtınada kopan ağaçtan detaylar

--Polis ekiplerini trafiği başka yollara sevk çalışmalarından detaylar

--Araçların devrilen ağaç nedeniyle yol kenarında geçmeye çalışmalarından görüntüler

--Ekiplerin çalışmalarından detaylar

--Ağacın kesilerek kaldırılma ve kamyonete yüklenme çalışmalarından görüntüler

--Tırırn üstüne devrilen ağaç genel görüntü

--Tır ve kısmen kapanan yol detayı

--Tır sahibinin incelemelerinden detay

--Fırtına devamından ağaç görüntüsü



( ISPARTA )- Isparta’da fırtına nedeniyle ağaç, durak ve panolar devrildi- Fırtına nedeniyle araçların üstüne devrilen ağaç maddi hasara yol açtı ISPARTA



- Isparta’da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar, otobüs durakları ve reklam panoları devrildi. İstanbul Caddesi üzerinde devrilen ağacın kapattığı ana cadde yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açılabildi. Isparta’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki refüjde bulunan onlarca yıllık bir ağaç yola devrildi. Caddeye devrilen ağaç nedeniyle yol kapanırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri devrilen ağacın belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırma çalışması yapabilmesi için yolu trafiğe kapattı.Belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında yoldaki ağaç kesilerek, kamyonetlere yüklendikten sonra kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Fırtına nedeniyle devrilen ağaç tırın üstüne düşerek yolu kapattı Isparta’da, aynı dakikalarda İstiklal Mahallesi’ndeki 113.Cadde’de fırtına nedeniyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan tırın kupasına düşerek hasara neden oldu. Ağaçtan kopan dallar, tır ve cadde üzerine saçılarak, trafiğin aksamasına yol açtı. Zarar gören tırında incelemelerde bulunan araç sahibi belediye ekiplerine haber verdiği sırada fırtına yeniden etkisini artırınca, bölgedeki bazı ağaçların devrilme tehlikesi de tedirginliğe neden oldu. Otobüs durağı ve reklam panoları devrildi Kentte, Çünür Yenişehir bölgesinde de etkili olan fırtına nedeniyle bazı halk otobüsü durakları ile reklam panoları devrildi. Fırtına nedeniyle devrilen durak ve reklam panosu çevresinde, o anlarda insanların bulunmaması sevindirici oldu. Öte yandan Isparta Belediyesi ekiplerinin, kentte fırtına nedeniyle hasar oluşan ve ağaç devrilen bölgelerde çalışma başlattığı öğrenildi.



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