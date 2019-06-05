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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Onlarca scooter tatil yolunu renklendirdi Haberi

Onlarca scooter tatil yolunu renklendirdi Haberi

Motosikletlerin görüntüsü

Bayram Tatili Akkale İtalya 

-iki motosikletlinin seyir halindeyken konuşması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

– Çanakkale yolları bayram tatilinde onlarca scooter’la renklendi. İtalya'nın Roma kentinde toplu halde görmeye alışık olduğumuz rengarenk scooterler bayram tatilinde Çanakkale'nin yollarını renklendirdi. Kendilerine Vespaşk adını veren motosiklet tutkunu yüzlerce kişi Ankara, İstanbul ve Bursa gibi illerden yola çıkıp Çanakkale'nin turistik Asos beldesinde bir araya geldi. Çanakkale, Edremit karayolu üzerinde seyreden rengarenk scooterlerı yine kendileri gibi bir başka motosikletli görüntüledi. Motosikletten motosiklete yapılan kısa röportajda grubun bayram tatili nedeniyle her sene geleneksel olarak düzenledikleri turlarını bu sefer Asos'a yaptıkları öğrenildi. Karayolunda tek sıra halinde seyreden rengarenk scooterlerin geçişi ilgiyle izlendi.
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