Onlarca klasik aracın bir araya geldiği 30 Ağustos konvoyu havadan görüntülendi

-Konvoy drone

-Alandaki Klasik araçlar

-Röp



( İSTANBUL )- Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye klasik araçlarla zafer konvoyu İSTANBUL



- 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.Yılı kutlamaları kapsamında, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araç Maltepe’den Dolmabahçe’ye geçti. Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik araçların oluşturduğu zafer konvoyu havadan görüntülendi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin yıllardır organize ettiği gelenekselleşmiş etkinlikte, ülke bütünlüğümüze, milli birlik ve beraberliğimize, toplumsal barışımıza katkı sunmak amacıyla,1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 civarında çeşitli marka ve modellerde klasik araç, 30 ağustos zafer konvoyunda bir araya geldi. İstanbul Anadolu Yakasında Maltepe sahil yolunda sabah saatlerinde bir araya gelen onlarca klasik araç, son hazırlıklar yapıldıktan sonra öğle saatlerinde Kadıköy istikametinde, Bağdat Caddesi güzergâhında hareket etti. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen klasik araç konvoyu güzergahını, Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de sonlandırdı. İstanbul Klasik Otomobilciler Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Okay, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı anısına, bugün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir araya geldik. 100’e yakın araçla önce Maltepe üzerinden hareket edip Bağdat Caddesi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gideceğiz. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de seremonimizi sonlandıracağız. Ulusal bayramlarımızı İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak çok önemsiyoruz. Milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu coşkuyu geleceğe taşımak adına da her yıl 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi ulusal bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustos milli mücadelenin taçlandığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir tarih. Bu anlamda bugün tüm coşkumuzla 97. Yıl anısına buradayız” dedi.

Onlarca klasik aracın 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yılı anısına Dolmabahçe’ye yaptıkları yolculuk drone ile havadan görüntülendi. (MB-EY-

