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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı

Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı

Yolda mahsur kalan araçlar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Karayolları Mahsur Kaldı Akalan 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova-Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı.
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