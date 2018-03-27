Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
'Onlar şehit olarak hicret ettiler' - BURSA Video

'Onlar şehit olarak hicret ettiler' - BURSA Video

"Onlar şehit olarak hicret ettiler" - BURSA - 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi programı - Programa katılanlardan görüntü - Vali İzzettin Küçük'ün konuşması - Konuşmacılara hediye verilmesinden detaylar - 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'un açıklamaları - Diğer konuşmacılardan detaylar "Onlar şehit olarak hicret ettiler" - Bursa 'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" programında, 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'un da aralarında olduğu şehit yakınları ve gaziler o gece yaşadıklarını anlattı - Nihal Olçok: - "Eğer bir destan yazılacaksa başından sonuna kadar destan yazmalıyız. Yarım kalmamalı bu destanlar. Genç nesillere ancak böyle örnek oluruz"BURSA (AA) - Bursa 'da Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği (İHSANDER) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" programına katılan 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok, "Onlar şehit olarak hicret ettiler. Bir alemden bir aleme göç ettiler." dedi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan "Vakit Gelir" isimli klip izletildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da 251 şehidin canlarını, 2 bin 200 civarında gazinin de bedenlerinden parça vererek bu hain olayın karşısında durduğunu ve darbe girişimini yerle yeksan ettiklerini söyledi.

Bütün şehitlerin, yüreklerini sızlattığını belirten Küçük, "Şunu bilin ki özellikle Abdullah'ın şehadeti kendi evladım gibi bana acı vermişti. Bütün millet de aynı duyguda ve hissiyatta. O güne kadar sizin evladınızdı, o günden sonra da hepimizin evladı." ifadelerini kullandı.Küçük, 15 Temmuz'un zifiri karanlık ve kabus dolu bir gece olarak başladığını dile getirdi.O gecenin ardından şafak attığında 16 Temmuz'un ülkeye ferah ve salah bir gün olarak doğduğunu kaydeden Küçük, "40 yıl boyunca yalan ve talan üzerine kurulmuş bir çete. Soruları, sınavları, kurbanlıkları, insanların istikbalini, şeref ve haysiyetlerini çaldılar, yetmedi 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi toptan çalmak istediler, yakalandılar. Elleri kurusun. O gece milletimiz büyük bir kahramanlık destanı yazdı." diye konuştu.
- "Yarım kalmamalı bu destanlar"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok ise 15 Temmuz öncesi ve sonrasının, yıllarca tarih kitaplarında yer alan "milattan önce" ve "milattan sonra" kavramları gibi bambaşka olduğunu vurguladı."Hayatımızda bir 15 vardı bizim ve hiçbir 15 bir daha öyle olmayacak." diyen Olçok, Türk milletinin 16 Temmuz'a 15 Temmuz ve öncesindeki gibi uyanmadığını belirtti.
Eşinin ve evladının 15 Temmuz'da hicret ettiğini ifade eden Olçok, şunları söyledi:"Onlar şehit olarak hicret ettiler. Bir alemden bir aleme göç ettiler. 15 Temmuz'dan itibaren bana göre öncesi de dahil biraz artık konuyu kendi raylarından çıkarmak gerekir. Salonda çok genç var. Gençler benim ümidim sizsiniz. İlk defa böyle bir program yapıyoruz ve konuşmacılar olarak ilk defa bir araya geldik. Bunlar tamamen spontane gelişti."Darbe girişimiyle ilgili davaları takip ettiğini aktaran Olçok, bu yargılamaların sonuçlarının Türk milleti için çok önemli olduğuna dikkati çekti.Olçok, "Eğer bir destan yazılacaksa başından sonuna kadar destan yazmalıyız. Yarım kalmamalı bu destanlar. Genç nesillere ancak böyle örnek oluruz." değerlendirmesinde bulundu.Programda ayrıca 15 Temmuz gazileri, şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi gazi Vahide Şefkatlioğlu, Safiye Bayat ve Melike Ekinci de o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.Vali Küçük ile protokol üyelerinin konuşmacılara hediyeler takdim ettiği program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Şehadet Şehit Yakınları Darbe Girişimi Haysiyet Kahramanlık 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı