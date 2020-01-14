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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Onlar kaçtı, polis yakaladı...5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Onlar kaçtı, polis yakaladı...5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

araçta narkotik köpeğinin araması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Koltuk Altı 

-Bulunan uyuşturucu haplar
-Şüphelilerin adliyeden çıkış görüntüsü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da polisin şüphelenip durdurduğu araçtan koşarak kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada koltuk altına zulalanmış 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, her ikisi de tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kent merkezinde şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Bu sırada içinde bulunan şüpheliler K.K. ve S.Ç. araçtan inip koşarak kaçmaya başladı.
2 şüpheli peşlerini bırakmayan polisin kovalamasıyla yakalandı. Şüphelilerin aracında ise narkotik köpeği Nina eşliğinde arama yapıldı. Aramada otomobilin koltuk altına poşetle zulalanmış 10 paket içerisinde toplamda 5 bin 54 adet ecstacy hap ele geçirildi.Şüphelilerden biri cezaevinden firar etmişEmniyete götürülen 2 şüpheliden S.Ç.'nin cezaevinden kaçtığı ve uyuşturucu madde ticaretinden de ayrıca araması bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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