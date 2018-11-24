Onlar en özel öğretmenler...Engelli öğrencilere eğitim veriyorlar İzle

-Okul Müdürü Hatice Ferda Gülbeniz ile röp

-Çocuklardan genel görüntü

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlik mesleğinde en zor görevi özel eğitim gerektiren öğrencilerin bulunduğu okullarda görev yapan öğretmenler yerine getiriyor. Otizmli ve bedensel engellilerin okuduğu özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler mesleklerinde fedakarlıktan ödün vermiyor. ‘Kutsal meslek’ olarak adlandırılan öğretmenlik mesleği içinde özel eğitim öğretmenleri ayrı bir önem taşıyor. Bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmek için özel eğitimler ile öğrencilere eğitim veriliyor. Şirinler Özel Eğitim Okul Müdürü Hatice Ferda Gülbeniz, özel eğitim öğretmenliğinin farklı bir duygu olduğunu belirterek, “Öğretmenlik kutsal bir meslek fakat özel eğitim öğretmenliği daha özveri isteyen daha kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o çocuklarla ilgilenmek hem vicdanen hem fiziken öğretmenlerimizi oldukça yıpratıyor ama bunu yinede severek yapıyorlar. Dışarıdan gelip okula ziyarette bulunanlar diyorlar ki, ‘özel eğitim okulu ama öğretmenlerin yüzleri hep gülüyor, çok mutlular, bu bizi çok şaşırttı’ diyen insanlarla karşılaştım. Bu beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

