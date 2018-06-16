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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Onikişubat ilçe jandarma komutanı denizde boğularak hayatını kaybetti

Onikişubat ilçe jandarma komutanı denizde boğularak hayatını kaybetti

Denizden çıkarılma uzaktan detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Jandarma Komutanı 

-Vatandaşlar tarafından ambulansa konulması
-Ambulans detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakurt (40), Mersin’de girdiği denizde boğuldu. Olay, Mersin’in Silifke ilçesi Boğsak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için girdiği denizde bir anda çırpınmaya başlayan Binbaşı Atakurt, çevredeki vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Binbaşı Tayfun Atakurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aslen Ankaralı evli ve 2 çocuk babası olan Binbaşı Atakurt, 3 yıldır Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Jandarma Komutanlığını yürüttüğü öğrenildi.
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