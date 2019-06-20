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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Öncelik yayanın' projesine drone denetimi - KAYSERİ Haberi

'Öncelik yayanın' projesine drone denetimi - KAYSERİ Haberi

"Öncelik yayanın" projesine drone denetimi - KAYSERİ - Trafikteki denetimlerden görüntüler - Sürücülerden Nuriye Türkmen ile röportaj"Öncelik yayanın" projesine drone denetimi - Kayseri 'de yaya geçitlerindeki kural ihlallerine karşı drone destekli denetim yapıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamındaki denetimlerde drone kullanılarak, kurallara uymayanlara ceza yazıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri, kentin farklı noktalarında çok sayıda denetim gerçekleştirdi.Ekipler, drone desteğiyle yapılan denetimlerde kırmızı ışık, emniyet kemeri, yaya geçidi ihlali ve diğer trafik kurallarına uymayan sürücülere 130 bin liranın üzerinde ceza uyguladı.Sürücülerden Nuriye Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet kemerini genelde takmadığını, denetimlerde kendisine kesilen cezanın ardından kemerini çıkartmayacağını söyledi.

Mesafeler kısa olduğu zaman sürücülerin kemer takmadığını dile getiren Türkmen, "Riskin farkındayız ama takmıyoruz. Drone uygulaması çok güzel, yaya geçitlerinde fazla ihlaller oluyor. Yolda yayalara yol verilmediğini görüyoruz. Drone uygulaması sık yapılmalı. Uygulama bizlere de ders oluyor, bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz." dedi.

Trafik Kuralları Muhabir Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Yaya Geçidi 

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