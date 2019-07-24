Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Öncelik Yayanın' kuralına uymayan duyarsız sürücüler drone’la belirlendi

'Öncelik Yayanın' kuralına uymayan duyarsız sürücüler drone’la belirlendi

-Drone ile yayalara yol vermeyen araç sürücülerinin görüntüsü

( DÜZCE ) "Öncelik Yayanın" kuralına uymayan duyarsız sürücüler drone’la belirlendi-Çocuk arabasına bile yol vermeyen sürücüler cezadan kurtulamadı DÜZCE

Çalışan Kadın 


- Yaya öncelikli trafik yılı çerçevesinde Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yaya geçitlerinde dronela uygulama yaptı. Denetimlerde çocuk arabasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına bile yol vermeyen sürücüler ceza yemekten kurtulamadı. 25 Dakika süren denetimde 16 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Düzce'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzce şehir merkezinde yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı. Drone ile yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler belirlendi. 25 Dakika süren denetimler sırasında çocuk arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlar bile araçlara yol vermek zorunda kaldı. Şehir merkezinde yapılan denetimler 25 dakika sürdü. Denetimlerde yayalara öncelik tanımayan 16 araç sürücüsüne ceza uygulandı. Yaya geçidinde yayalara yol vermemenin cezası 488 lira olurken ekiplerin uygulamaları farklı zamanlarda gerçekleştireceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı