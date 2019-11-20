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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Önceden açtıkları marketin camından örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar kamerada İzle

Önceden açtıkları marketin camından örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar kamerada İzle

Güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL )- Yakalanın şüphelilerden 12 yaşındaki çocuğun 85 suç kaydı olduğu ortaya çıktı İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Kadıköy'de bir marketin camına örümcek adam gibi tırmanarak hırsızlık yapan üç şüpheli polis tarafından yakalandı. Şahısların market kepenklerine tırmanarak camdan içeri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerden 12 yaşındaki K.D.'nin 85 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık olayı 15 Kasım günü Kadıköy Caferağa'da meydana geldi. Market önünen gelen üç şahıs kepenklere tırmanarak marketin üst camından içeri girdi. Ardından markette bulunan bazı eşyaları çalan şüpheliler yine girdikleri camdan atlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri şahısları çaldıkları malzemelerle yakaladı. M.M. , A.İ . Sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 12 yaşındaki K.D. isimli şüpheli savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemede 12 yaşındaki K.D.'nin 85 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanan serbest bırakıldı. Hırsızlık anları kamerada Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar kepeklere tırmanıyor ardından camdan içeri giriyor. Şahıslar markette malzemeleri çaldıktan sonra, aynı pencereden atlayarak kaçıyor.
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