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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Önce takip etti, sonra çaldı...Güpegündüz çeyizlik ev eşyalarını çalan hırsızlık zanlısı kamerada İzle

Önce takip etti, sonra çaldı...Güpegündüz çeyizlik ev eşyalarını çalan hırsızlık zanlısı kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Hırsızlık Zanlısı Çeyizlik Eşya Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Olay anı
-Şüpheli şahsın emniyetten giriş ve çıkışı

( KONYA )- Çeyizlik ev eşyası çalan hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı KONYA

- Konya’da farklı evlerin bodrum katlarından çeyizlik ev eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisi, polisin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etmesinin ardından sokakta gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları, merkez Karatay ilçesinde bulunan farklı mahallelerdeki apartmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan evleri bir süre takip ettikten sonra bodrumlarındaki çeyizlik eşyaları ve çeşitli ev eşyalarını çalan bir kişinin olduğu ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayların gerçekleştiği noktalarda geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışma doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şahsın 9 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Servet D. olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çeyizlik malzemeler ve ev eşyalarını toplayarak apartmandan ayrıldığı görülen şüphelinin yakalanması için çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinde devriye attığı sırada Servet D.’yi sokakta gezerken yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli Servet D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Servet D.’nin ilk ifadesinde, “Para ihtiyacım olduğu için hırsızlık olayını gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.
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