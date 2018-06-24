Önce sandığa sonra düğüne gittiler

--Oylarını kullanması

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( KAYSERİ ) - Gelin ve damat düğün heyecanından önce sandık heyecanı yaşadı KAYSERİ



- Kayseri’de dünya evine giren çift düğünde önce sandığa gelerek oylarını kullandı. Kayseri’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dolayısıyla vatandaşlar sabahın oy kullanma işleminin başlamasıyla beraber oylarını kullanmaya başladı.

Dünya evine giren Seval-Nuri Tiritoğlu çifti de düğünlerinin yapılacağı salona gitmeden önce oy kullanacakları okula geldi. Vatandaşların alkışları arasında oylarını kullanan genç çift, seçimlerin hayırlı olmasın temennisinde bulundu. 20 yaşındaki gelin Seval Tiritoğlu, “Oyumuzu kullandık, heyecanlıyız. Buradan düğünümüze gideceğiz. Vatan ve millet için hayırlısı olsun. Bizim içinde değişik bir anı oldu” dedi.

Damat Nuri Tiritoğlu da, “Geldik, oyumuzu kullandık ve düğünümüze gidiyoruz. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. (AG-

