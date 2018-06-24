Önce sandığa sonra denize koştular Haberi

-sandıklardan genel, detay

-denize giren vatandaşlar

-vatandaşlar ile röp

-bodrum sokaklarından genel, detay



( MUĞLA )- Önce oy verdiler, sonra denizde boy verdiler MUĞLA



- Bodrum’da seçim için sandığa giden vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra soluğu denizde aldı. Oyunu kullanan vatandaşlar ve tatilciler sahillere akın etti. Bodrum’da oylarını erken saatte kullanan seçmenlerden bazıları, soluğu denizde aldı: Sahile yakın olan okullarda oy kullanma işlemlerini yapan vatandaşlar denizin, sahil ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Turizmin gözbebeği olan Turizm kentinin dünyaca ünlü sahilleri, tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denizin keyfini çıkardıklarını söyleyerek seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi. Oyunu Gündoğan Mahallesi’nde kullanan Özden Uras isimli vatandaş, “Gittik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandıktan sonra sahile geldik. Denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz.” dedi.

Şule Aslan isimli başka bir vatandaş ise “Sabah erkenden gittim, oyumu Atatürk İlköğretim Okulu’nda kullandım. Biz şanslı insanlarız, gidiyoruz, oyumuzu kullanıyoruz, sonra denizimize giriyoruz. Tatili denize girerek değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı. Yabancı turistler ise Türkiye’de çok heyecanlı bir seçim yaşadığını söyledi.



(EA-MB-

