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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açarak 1 polisi yaraladılar

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açarak 1 polisi yaraladılar

Kovalamacadan görüntüler

Polis Memuru Benzin İstasyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Dur İhtarı 

-yaralı polisten görüntüler
-gözaltına alınan şüpheliden görüntüler
-olay yerinden görüntüler
-ekiplerin olay erini incelemesi
-boş kovanlardan görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 kişi uzun süren kovalamacanın ardından kaçamayacağını anlayınca polise ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralanırken 1 kişi ise ters kelepçe ile gözaltına aldı. Olay Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde narkotik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayan 5 kişi otomobilleri ile kaçmaya başladı.
Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından şüpheli 5 kişi benzin istasyonunda sıkışınca kaçmak için polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerinde bulunan Ersin Yarar isimli 1 polis bacağından yaralandı. Şüpheli 5 kişiden 4’ü otomobil ile kaçarken Ferhat U. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri kendilerine ateş açan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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