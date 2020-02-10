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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Önce otomobilin parçalarını sonra aracı böyle çaldılar... Polisten kaçamadılar

Önce otomobilin parçalarını sonra aracı böyle çaldılar... Polisten kaçamadılar

Güvenlik kamerası görüntüsü

Polis Akalan Kamera Hırsız 

-Şahısların araçla geçişleri
-Şahısların araçtan inmesi
-Şahısların araçtan parçaları çalması
-Şahısların aracı iterek çalması
-Şahısların emniyetten çıkış görüntüleri
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra bir araç çalıp 5 ayrı araçtan da birçok orijinal parça çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yapılan operasyonla yakalandı. Olay, 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarih ve zamanlarda 5 aynı marka ve model araçlardan hırsızlık olayının yaşanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalıma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın gerçekleştiği 5 ayrı mahallede en ince detayları dahi inceleyerek araştıran ekipler, özellikle güvenlik kameraları ile yola çıkarak 2 şüpheliyi tespit etti. Araçlardan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çaldıkları iddia edilen ve bir aracında önce parçalarını sonra aracı itmek suretiyle çaldıkları görülen B.Y. ve M.A. polisin Sanayi Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyon ile yakalandı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir aracı itmek sureti ile çaldıkları da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bir aracın yanında gelmesi, bagaj kaputu ile aynaları söküp gitmeleri daha sonra tekrar aynı aracın yanına gelerek aracı itmek sureti ile çaldıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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